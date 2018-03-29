İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanında Adem ve Faruk yan yana
İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Süreyya ve Dilara arasındaki sert bir yüzleşmenin yaşanacağı İstanbullu Gelin 43. bölümünde Faruk ve Adem yeniden yan yana geliyor. Öte yandan Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltiyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
İstanbullu Gelin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Boran Konağı’nda yaşanan olayları kimi zamanda duygusal kimi zamansa hiç beklenmedik bir şekilde gözler önüne seren İstanbullu Gelin, bu hafta 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Adem’in kazasının yarattığı kriz ortamı bu haftada devam ediyor. Dilara’nın sözleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan Süreyya, çok eleştirdiği Boranlar’dan birine dönüşüyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!
Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.
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