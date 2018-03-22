İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı - Zülfü Livaneli sürprizi
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zülfü Livaneli’nin Kardeşim Duymaz şarkısı eşliğinde verilen İstanbullu Gelin yeni görüntülerinde Faruk’un sözleri ön plana çıktı. Öte yandan içerisinde bulunduğu aracı duvara süren Adem’in akıbeti belli oldu. İşte İstanbullu Geli yeni bölüm 2. Fragmanı ve ilk ipuçları!
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 2. fragman izleyicilerle buluştu. 23 Mart tarihli bölüme dair önemli ipuçları veren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanlarında önemli detaylar var. Osman’ın Süreyya olan ilgisini fark eden Burcu, hissettiklerinin doğru olduğunu anlıyor. Osman ve Burcu’nun konuşmasına tanık olan Faruk alt üst oluyor. İşte Zülfü Livaneli’nin duygu yüklü sözlerden oluşan Kardeşim Duymaz şarkısı eşiğinde paylaşılan İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı ve özeti!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.
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