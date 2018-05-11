İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı… Faruk öldü mü?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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11.05.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı… Faruk öldü mü?

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İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı… Faruk öldü mü?

İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin’in 49. bölümünde en çok merak edilen konu Faruk’un akıbeti. Boran Jet lansmanından beri ortada olmayan Faruk’tan ses çıkmaması konaktaki herkesi tedirgin ediyor. Peki Faruk Boran öldü mü? İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanları Boran Konağı’ndaki yeni bir krizin haberini verdi. Adem ile yaşadıklarından sonra sık sık fenalaştığı görülen Faruk, lansman gecesinde yere yığılmış, ona ulaşamayan Süreyya bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. İstanbullu Gelin 49. bölümünde Faruk’un ortadan kayboluşu herkesi tedirgin ediyor, gözler Adem’e çevriliyor. Peki, Faruk öldü mü, neden ortadan kayboldu? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve detaylar!



Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister. Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?

 

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