İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı… Faruk öldü mü?
İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin’in 49. bölümünde en çok merak edilen konu Faruk’un akıbeti. Boran Jet lansmanından beri ortada olmayan Faruk’tan ses çıkmaması konaktaki herkesi tedirgin ediyor. Peki Faruk Boran öldü mü? İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanları Boran Konağı’ndaki yeni bir krizin haberini verdi. Adem ile yaşadıklarından sonra sık sık fenalaştığı görülen Faruk, lansman gecesinde yere yığılmış, ona ulaşamayan Süreyya bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. İstanbullu Gelin 49. bölümünde Faruk’un ortadan kayboluşu herkesi tedirgin ediyor, gözler Adem’e çevriliyor. Peki, Faruk öldü mü, neden ortadan kayboldu? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve detaylar!
Faruk’a ulaşamayan Boran’lar iyice endişelenmeye başlamıştır. Esma, Adem’den şüphelenmektedir. Bir süre bekledikten sonra emniyet ile irtibata geçerler ve Faruk’un cüzdanına ulaşırlar. Adem kendisini aklamak için eski tanıkları ile irtibata geçerek Faruk’u bulmaya çalışır. Esma ise Akif’ten Adem ile ilgili dosyayı polise vermesini ister. Vakit geçtikçe ümidini kaybetmeye çalışan Süreyya’nın en büyük destekçisi Esma Hanım olur. Süreyya’dan kendine anne demesini isteyen Esma Sultan bu hamlesi ile herkesi şaşırtır. Acı veren bekleyiş umulmadık bir isimden gelen haberle biter. Peki aldıkları haber doğru mudur? Faruk hayatta mıdır?
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