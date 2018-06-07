İstanbullu Gelin sezon finali 2. fragmanında Boranlar'ı zor günler bekliyor
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan sezon finali 2. fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. İşte, İstanbullu Gelin dizisinin sezon finali fragmanı.
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan sezon finali fragmanıyla izleyicilerine yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikret'in tutuklanması, Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. İşte, İstanbullu Gelin dizisinin sezon finali fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.
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