İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyledi. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yayınlanan son bölümünde hareketli dakikalar yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalandı. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk’un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir. Siren ise Boğaç’ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.
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