İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanında Adem Süreyya’yı...
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Boranlar’ın keyifli görüntüleriyle başlayan İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanına Adem’in Süreyya’yı alıkoyduğu anlar damga vurdu. İşte, İstanbullu Gelin’in yeni bölümünden ilk görüntüler.
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin, üçüncü sezonun açılışını 21 Eylül Cuma günü 54. bölümüyle yaptı. Kadrosuna yeni isimleri dahil eden İstanbullu Gelin’in yeni sezon ilk bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Her şeye rağmen hayata tutunmaya devam eden Boranlar, ellerindeki tek umudu değerlendirmek için varlığını bile unuttukları Ülfet Hala ile karşı karşıya geldi. Finalde ise başından beri Ülfet Hala ve Adem’in işbirliğinde olduğu ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler ardından yaşanacakları merak edenler için ilk tüyo ise fragmanla geldi.
İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanında karısına ulaşamayan Adem, gözünü karartıyor ve Süreyya’nın karşısına çıkıyor. Aldığı telefonla çıldıran Faruk, Adem’e saldırıyor. İşte, tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını barındıran İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanı…
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