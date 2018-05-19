İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
İstanbullu Gelin dün akşam olaylı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Diren’in evlilik haberiyle büyük bir sürpriz yaptığı İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Süreyya, Faruk ve Gözde arasında yaşananları öğrendi. İstanbullu Gelin yeni bölüm ilk sahne fragmanı da kısa sürede paylaşıldı. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanda Faruk ve Süreyya arasındaki krizin devam ettiği görülüyor.
İstanbullu Gelin dizisinin 50. bölüm gelişmeleri hafızalardaki yerini korurken ilk sahne fragmanı izleyicilerle buluştu. 18 Mayıs tarihli bölümde Faruk’un hastaneden çıkması, Boran Konağı’nda bir bayram havası yaratsa da bu huzurlu ortam kısa sürdü. Geri adım atmamakta kararlı olan Adem’in ortaya çıkardığı Gözde, ortalığı fena karıştırdı. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Faruk’u terk ettiği dönemde onun Gözde ile bir gece geçirdiğini öğrenen Süreyya, çılgına döndü. İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne fragmanında Faruk ve Süreyya arasındaki ipler kopma noktasına geliyor.
Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundur. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz olur. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisidir.
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