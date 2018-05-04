İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. Fragmanında Adem’in psikoloğuyla diyaloğu ön planda! Faruk’un itirafına rağmen Adem’in öfkesi dinmek bilmiyor. Boranları yeni sürprizler bekliyor. İşte İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
İstanbullu Geli yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir entrikanın yaşandığı İstanbullu Gelin’in 4 Mayıs tarihli 48. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Faruk’un itirafı sonrasında yaşanacaklar. Adem için kurduğu tuzaktan dolayı vicdan azabı duyan ve Süreyya ile karşı karşıya gelen Faruk, geçtiğimiz haftanın finalinde ‘sana tuzak kurdum’ itirafıyla şaşırtmıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? Faruk, kendisini affettirebilecek mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!
Adem’in Faruk’a öfkesi dinmiyor! Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber
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