İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
04.05.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

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İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. Fragmanında Adem’in psikoloğuyla diyaloğu ön planda! Faruk’un itirafına rağmen Adem’in öfkesi dinmek bilmiyor. Boranları yeni sürprizler bekliyor. İşte İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

İstanbullu Geli yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir entrikanın yaşandığı İstanbullu Gelin’in 4 Mayıs tarihli 48. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Faruk’un itirafı sonrasında yaşanacaklar. Adem için kurduğu tuzaktan dolayı vicdan azabı duyan ve Süreyya ile karşı karşıya gelen Faruk, geçtiğimiz haftanın finalinde ‘sana tuzak kurdum’ itirafıyla şaşırtmıştı. Peki yeni bölümde neler olacak? Faruk, kendisini affettirebilecek mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!



Adem’in Faruk’a öfkesi dinmiyor! Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber

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