İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taşlar yerinden oynuyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTelevizyon İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taşlar yerinden oynuyor
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Televizyon
20.04.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taşlar yerinden oynuyor

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İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taşlar yerinden oynuyor

Cuma akşamları ekranlara gelen İstanbullu Gelin dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından bu akşam izleyiciyle buluşacak 46. bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda Faruk ve Süreyya arasında taşlar yerinden oynuyor. Merakla beklenen 46. bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanında başka neler var? İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanı merak eden seyirciler, fragmanı nasıl izleyeceklerini sorguluyor. İşte, Star TV'de izleyiciyle buluşan İstanbullu Gelin' dizisinin 46. yeni bölüm 2. fragmanı

İSTANBULLU GELİN 46. BÖLÜM FRAGMANLARI

İstanbullu Gelin'in 46. yeni bölümünde, Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.

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