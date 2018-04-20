İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taşlar yerinden oynuyor
Cuma akşamları ekranlara gelen İstanbullu Gelin dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından bu akşam izleyiciyle buluşacak 46. bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda Faruk ve Süreyya arasında taşlar yerinden oynuyor. Merakla beklenen 46. bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Peki, İstanbullu Gelin 46. bölüm 2. fragmanında başka neler var? İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak?
Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanı merak eden seyirciler, fragmanı nasıl izleyeceklerini sorguluyor. İşte, Star TV'de izleyiciyle buluşan İstanbullu Gelin' dizisinin 46. yeni bölüm 2. fragmanı
İSTANBULLU GELİN 46. BÖLÜM FRAGMANLARI
İstanbullu Gelin'in 46. yeni bölümünde, Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.
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