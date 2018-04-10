İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanında Esma Sultan’dan sürpriz hamle
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eğlenceli görüntülerin ağırlıklı olduğu İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanına Esma Sultan’ın Adem’e attığı adım damga vurdu. Faruk, aile içerisindeki organizasyona Adem’i de devam ediyor, Boran Konağı’nda keyifli anlar yaşanıyor. İşte İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı ve ipuçları!
İstanbullu Geli yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 13 Nisan tarihli bölüme dair önemli ipuçları veren İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanında Boran Konağı’ndaki sevgi dolu anlar ön plana çıkıyor. Faruk’u Adem’in kurtardığını öğrenen Esma Sultan, herkesi şaşırtacak bir hamle yapıyor. Boran Konağı’nda uzun süre sonra herkes huzurlu anlar yaşıyor. İşte bahar kutlamasının yapıldığı İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanI!
Ada'nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara'yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman'ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk'un Osman'ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem'den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…
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