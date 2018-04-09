İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.04.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Ada’nın hastalığı nedeniyle duygusal anların yaşandığı İstanbullu Gelin son bölüm finalinde yaşadıklarından Boranlar’ı sorumlu tutan Reyhan’ın Süreyya ve Faruk çiftine silah doğrultması nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin 6 Nisan tarihli 44. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Günlerdir zorlu sınavlar vermek zorunda kalan Boran Konağı'ndakiler, bu kez Ada’nın yaşadığı sağlık sorunuyla sarsıldı ancak bu haber aile üyelerini yeniden yakınlaştırdı. İpek, yaşanan bu olay ardından hem Süreyya hem de Fikret ile duygu yüklü anlar yaşadı. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın yurt dışına gitme kararındaki ısrarıyla ikinci bir şok yaşadı. Tüm bunların arkasında konağa damga vuran bir gelişme ise Adem- Reyhan cephesinden geldi. Hapishaneden kaçan Reyhan, finalde Faruk ve Süreyya’ya silah doğrulttu ancak Adem’in son anda yetişmesi büyük bir felaketi önledi. Tüm bu olumsuzlar ise Adem ve Faruk’a kardeş olduklarını hatırlattı…

İstanbullu Gelin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçti. Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçti. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktaydı. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hissetti. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanmıyordu. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsıldı, Reyhan hastaneden kaçmıştı.

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