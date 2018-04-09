İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Ada’nın hastalığı nedeniyle duygusal anların yaşandığı İstanbullu Gelin son bölüm finalinde yaşadıklarından Boranlar’ı sorumlu tutan Reyhan’ın Süreyya ve Faruk çiftine silah doğrultması nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki İstanbullu Gelin 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin 6 Nisan tarihli 44. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Günlerdir zorlu sınavlar vermek zorunda kalan Boran Konağı'ndakiler, bu kez Ada’nın yaşadığı sağlık sorunuyla sarsıldı ancak bu haber aile üyelerini yeniden yakınlaştırdı. İpek, yaşanan bu olay ardından hem Süreyya hem de Fikret ile duygu yüklü anlar yaşadı. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın yurt dışına gitme kararındaki ısrarıyla ikinci bir şok yaşadı. Tüm bunların arkasında konağa damga vuran bir gelişme ise Adem- Reyhan cephesinden geldi. Hapishaneden kaçan Reyhan, finalde Faruk ve Süreyya’ya silah doğrulttu ancak Adem’in son anda yetişmesi büyük bir felaketi önledi. Tüm bu olumsuzlar ise Adem ve Faruk’a kardeş olduklarını hatırlattı…
İstanbullu Gelin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçti. Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçti. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktaydı. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hissetti. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanmıyordu. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsıldı, Reyhan hastaneden kaçmıştı.
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