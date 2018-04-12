İstanbullu Gelin 45. bölüm 2. fragmanında Faruk Adem’e tekrar şans veriyor.
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan 45. bölüm 2. fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. İşte, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Her hafta cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünde Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. İşte, İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.
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