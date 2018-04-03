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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
03.04.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 44. bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İstanbullu Gelin 44. bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin olaylı son bölümü ardından fragman araştırmaları başladı. Boran Konağı’ndaki surların durulmak bilmediği İstanbullu Gelin son bölümünde Ada şoku yaşandı. Kızlarının hasta olması nedeniyle soluğu hastanede alan Fikret ve İpek, duydukları karşısında yıkıldı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. En son 30 Mart Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin’de olayların ardı arkası kesilmedi. Düğün yemeğinden bu yana zor bir süreçten geçen Osman, 2 yıllığına yurt dışına gitme kararı aldı. Adem’in görmek istemediği Reyhan hastaneden kaçmayı başardı. Finalde Ada bebeğin düşmeyen ateşi ise az rastlanan kan hastalığının ortaya çıkmasına neden oldu. Faruk ise kardeşinin yurt dışına çıkacağı haberini beklenmedik bir anda aldı. Oğlunu kaybetmesinden Boranları sorumlu tutan Reyhan’ın yapacakları, Ada bebeğin akıbeti ve Osman’ın kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği İstanbullu Gelin 44. bölümünde belli olacak.

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret’le inatlaşarak bir yere varamayacağını anlayan Faruk, taktik değiştirir. Adem’e zeytin dalı uzatır. Hatta Boran kardeşleri Adem’in evinde toplar. Kardeşlerin canlı müzik eşliğinde yaptıkları zeybek şov sosyal medya da büyük ilgi gördü. Faruk’un arasına mesafa koyduğu Osman, 2 yıllığına yurt dışında çalışmak için harekete geçti. Faruk ve Sürreyya’nın konaktan ayrılma planına Nurgül’ü de kattıklarını hatta ona iş bile teklif ettiklerini öğrenen Esma Hanım’ın tepkisi ağır oldu. Artık hiç bir şeye karışmayacağını ilan eden Esma sonunda Garip ile minik bir tatile çıktı. Dilara’dan hiç ummadığı laflar işiten Süreyya aldığı tüm kararları sorgulmaya başladı. Şarkıcılık kariyerine devam etmek istediğini Faruk’a söyleyen Süreyya kendi olmaktan vazgeçmeyeceğini ilan etti. Karısına deli gibi aşık olan Faruk ise ona hiç beklemediği bir sürprizle cevap verdi.

İpek’in sinsi planları ile Alanya’ya ailesinin yanına dönmek zorunda kalan Esra, Fikret’i karşısında görünce çok şaşırdı. Ancak Fikret ne dediyse Esra’yı kararından döndüremedi.

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