İstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler
İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Boran Konağı’ndaki krizlere yenilerinin ekleneceğinin sinyalini veren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanına Reyhan’ın kaçtığı haberi damga vurdu. Oğlunun kaybetmesinden Boran Ailesi’ni sorumlu tutan Reyhan’ı neler planladığı yeni bölümde belli olacak. İşte İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları!
Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı İstanbullu Gelin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci sezonunda kadrosuna yeni isimleri de dahil eden İstanbullu Gelin yarın akşam 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ada’nın hastalığının herkesi derinden etkileyeceği, Osman’ın yurt dışına yerleşme kararının damga vuracağı yeni bölümde Reyhan’ın hastaneden kaçtığı haberi Boranları tedirgin edecek. İşte tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanları!
Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle