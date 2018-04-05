İstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler
GeriTelevizyon İstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
05.04.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbullu Gelin 44. bölüm yeni fragmanında Boran Konağı'nı sarsan haberler

İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Boran Konağı’ndaki krizlere yenilerinin ekleneceğinin sinyalini veren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanına Reyhan’ın kaçtığı haberi damga vurdu. Oğlunun kaybetmesinden Boran Ailesi’ni sorumlu tutan Reyhan’ı neler planladığı yeni bölümde belli olacak. İşte İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları!

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı İstanbullu Gelin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci sezonunda kadrosuna yeni isimleri de dahil eden İstanbullu Gelin yarın akşam 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ada’nın hastalığının herkesi derinden etkileyeceği, Osman’ın yurt dışına yerleşme kararının damga vuracağı yeni bölümde Reyhan’ın hastaneden kaçtığı haberi Boranları tedirgin edecek. İşte tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanları!

Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Sinem Kobal'dan o iddialara yanıt

Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e sert sözler

'Avantgarde' kimdir; neye denir?