İstanbullu Gelin 41. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken yeni fragman sorgulamaları başladı. Süreyya ve Faruk’un sınavlarında geçen aşkının yanı sıra Boran Konağı’ndaki sırları anlatan İstanbullu Gelin’in son bölümünde yeni krizler baş gösterdi. Bade- Murat evliliğinin krizi yarattığı, Emir'in bir kardeşi olacağını öğrendiği, Esma Sultan’ın Garip ile ilişkisine son verdiği anlar heyecanla takip edildi. Son bölümün en çok konuşulan konusu Adem'in babasının yazdığı mektup oldu. Adem babasının kendi nüfusuna aldırmak istemesi fakat annesinin Adem'i küçük yaşta kaçırmasını öğrendi. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Dilara'yla boşanma aşamasına kadar gelen Adem’in neler yapacağı önümüzdeki hafta netleşecek.

İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yarattı. . Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden oldu. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindeydi. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürüttü. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzen bir karar aldı. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst etti.