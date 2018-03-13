İstanbullu Gelin 40. bölüm 2. fragmanında konakta deprem yaşanıyor

İstanbullu Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacak. Her bölümüyle izleyicilerine ilginç anlar yaşatan İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünde Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.