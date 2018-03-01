İstanbullu Gelin 39. bölüm 2. fragmanında sürpriz telefon

İstanbullu Gelin yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman izleyicilerle buluştu. Cuma akşamları yayınlanan dizinin her iki fragmanında da dikkat çeken ayrıntılar var. Bebek heyecanı yaşayan Süreyya ve Faruk, bu haberi bir süre saklamaya karar veriyor. Arka arkaya sarsıcı haberler alan Boran Konağı’nda tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu hafta sürprizlerin en büyüğü herkesin karşı çıktığı Murat- Bade çiftinden geliyor. İşte İstanbullu Geli yeni bölümünden ilk görüntüler!

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.