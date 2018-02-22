İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanında Süreyya fenalaşıyor

İstanbullu Gelin yeni bölümü için geri sayım sürerken fragman geldi. Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in 38. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Emir’in “Annem şimdi nereye gidecek baba?” sorusu damga vurdu. 49 saniye süren fragmanın son saniyelerinde Süreyya’nın bayılması ise yeni soru işaretlerini damga vurdu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Süreyya’yı zor günler bekliyor! Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eriyor! Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bıraktı. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya geldiler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlandı. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirdi. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu.
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