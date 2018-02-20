İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Begüm öldü mü?

İstanbullu Gelin yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Konusunu yaşanmış bir hikayeden alan İstanbullu Gelin en son 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eridi. Öte yandan Akif- Senem evliliğini sürpriz bir şekilde öğrenen Esma Hanım'ın eski defterleri yeniden açması ikiliyi beklenmedik bir durum içerisine soktu. Finalde ise Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Şimdi ise gözler İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında!
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bıraktı. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya geldiler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlandı. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirdi. Herkesin nişanda olduğu esnada Emir için bir video hazırlamaya karar veren Begüm, atak geçirerek yere yığıldı. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu.
VEDA PAYLAŞIMI
Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı 'İstanbullu Gelin'in son bölümü bir vedaya sahne oldu.'Faruk Boran'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi 'Begüm', mücadele ettiği amansız hastalığın tekrar nuksetmesi sonrası hayatını kaybetti. 'Begüm' karakterine hayat veren Özge Borak, diziden ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden duyurdu.
Ne güzel bir mesleğe sahibim.. Her gün dua ediyorum ki mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Çok şükür.. Özellikle bugün yazdığınız herşeyi okudum, okuyorum.. Yüzlerce, yüzlerce mesaj yağdı, hala yağıyor. İnanılmaz.. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki ağlattınız beni. Evet,İstanbullu Gelin’deki yolculuğum sona erdi.. Yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu iş için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İçinde olmaktan gurur duyduğum işlerden biri oldu. Sizi çok seviyorum. Varolun.. Ve siz sevgisini esirgemeyen güzel insanlar, gitme diyenler, övgüler yağdıranlar, eksik olmayın. Bu sözlere, bu sevgiye layık olabiliyorsam ne mutlu bana.. Yeni işlerde tekrar beraber gülüp, beraber ağlamak dileğiyle.. Hoşçakalın
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