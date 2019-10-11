İstanbul Kırmızısı filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
2016 yapımı Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in imzasını taşıyan İstanbul Kırmızısı, TV’de ilk kez izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Kırmızısı güçlü kadrosuyla vizyona girdiği tarihte uzun süre konuşulmuştu. Peki, İstanbul Kırmızısı filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Yönetmen Ferzan Özpetek’in aynı adlı kitabından sinemaya uyarladığı “İstanbul Kırmızısı”, 2017 Mart ayında vizyona girmişti. Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı, İstanbul Kırmızısı, aniden ortadan kaybolan Yönetmen Deniz'in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulması işleniyor.
Filmde, Ferzan Özpetek'i, Deniz adındaki karakter ile Nejat İşler canlandırıyor. Mehmet Günsür ve Tuba Büyüküstün, Özpetek’in hayatındaki iki önemli karakteri, Yusuf ve Neval’i oynuyor. Halit Ergenç ise kitapta yer almayan Orhan adında yeni bir karaktere hayat veriyor.
KONUSU
Eski bir yazar olan Orhan Şahin, İstanbul'daki travmatik yaşantısından sonra İngiltere'ye yerleşerek son 20 yılını Londra'da geçirmiştir. Yönetmen Deniz Soysal, İstanbul'daki bir yalıda yaşamaktadır ve bir kitap yazar. Kitabında, kendi dünyasını, yaşamını, çocukluk anılarını ve yakın arkadaş ilişkilerini anlatmıştır. Kitabın editörlüğünü Orhan'ın yapmasını ister ve onu İstanbul'a davet eder. Yıllar sonra İstanbul'a dönen Orhan, Deniz'in isteğini kırmayarak yalıda (Hekimbaşı Yalısı) onlarla birlikte kalır. Böylece kitabın çıkış noktası olan yaşantının içerisinde olacaktır. Ancak Deniz, bir gün ortadan kaybolur. Orhan da bir yandan kitap için çalışırken bir yandan da Deniz'i aramaya başlar.
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