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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

İstanbul Kırmızısı filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

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İstanbul Kırmızısı filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yapımı Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in imzasını taşıyan İstanbul Kırmızısı, TV’de ilk kez izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Kırmızısı güçlü kadrosuyla vizyona girdiği tarihte uzun süre konuşulmuştu. Peki, İstanbul Kırmızısı filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen Ferzan Özpetek’in aynı adlı kitabından sinemaya uyarladığı “İstanbul Kırmızısı”, 2017 Mart ayında vizyona girmişti. Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı, İstanbul Kırmızısı, aniden ortadan kaybolan Yönetmen Deniz'in karmaşık ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve aile bireylerinin ortasında bulması işleniyor.

Filmde, Ferzan Özpetek'i, Deniz adındaki karakter ile Nejat İşler canlandırıyor. Mehmet Günsür ve Tuba Büyüküstün, Özpetek’in hayatındaki iki önemli karakteri, Yusuf ve Neval’i oynuyor. Halit Ergenç ise kitapta yer almayan Orhan adında yeni bir karaktere hayat veriyor.

KONUSU

Eski bir yazar olan Orhan Şahin, İstanbul'daki travmatik yaşantısından sonra İngiltere'ye yerleşerek son 20 yılını Londra'da geçirmiştir. Yönetmen Deniz Soysal, İstanbul'daki bir yalıda yaşamaktadır ve bir kitap yazar. Kitabında, kendi dünyasını, yaşamını, çocukluk anılarını ve yakın arkadaş ilişkilerini anlatmıştır. Kitabın editörlüğünü Orhan'ın yapmasını ister ve onu İstanbul'a davet eder. Yıllar sonra İstanbul'a dönen Orhan, Deniz'in isteğini kırmayarak yalıda (Hekimbaşı Yalısı) onlarla birlikte kalır. Böylece kitabın çıkış noktası olan yaşantının içerisinde olacaktır. Ancak Deniz, bir gün ortadan kaybolur. Orhan da bir yandan kitap için çalışırken bir yandan da Deniz'i aramaya başlar.

 

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