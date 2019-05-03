İspanya’da kapak oldu
Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Gökçe Bahadır, Tülin Özen, Bade İşçil ve Yıldıray Şahinler’in başrollerini paylaştığı “Ufak Tefek Cinayetler” dizisi İspanya ve Güney Afrika’da yayına girmeye hazırlanıyor.
Dizinin başrolünde yer alan kadınları, İspanya’nın bir dergisine de kapak oldu.
Senaryosunu Meriç Acemi’nin yazdığı Ali Bilgin’in yönettiği dizi yakında İspanyol seyircinin karşısına çıkacak. Daha önce Meriç Acemi’nin senaryosuna imza attığı “Kiralık Aşk” dizisi de Avrupa ve Afrika’da ilgiyle izleniyor.
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