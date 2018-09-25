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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

İsmail Hacıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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İsmail Hacıoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı sinema filmleri ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Ayla filminde 'Süleyman Dilbirliği' karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu mesleki kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı. İşte, İsmail Hacıoğlu hakkında merak edilen detaylar...

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu, oyunculuğa ilkokul 5’inci sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, ancak tamamlamadan okulu bıraktı.

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ile Ömer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı sinema filminde "Osman" karakterini canlandırdı. 2003 yılında Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm ve Altan Erkekli gibi oyuncularla birlikte "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide oynadı.

2007'de vizyona giren "Kabadayı" filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin ve Tarık Ünlüoğlu ile beraber rol alan Hacıoğlu, 2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü canlandırdı.

2015 yılında "Kafes" filminde "Mehmet Sipahi" karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, 2017 yılında Lee Kyung Jin, Ali Atay, Damla Sönmez, Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmde başrol olarak yer aldı.

Birinci evliliğini 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile dünya evine girdi.

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