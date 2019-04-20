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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

İsmail Hacıoğlu Gaziantep’te gençlerle buluştu

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İsmail Hacıoğlu Gaziantep’te gençlerle buluştu

İsmail Hacıoğlu, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. “Ayla” filmindeki performansıyla ses getiren ünlü oyuncu, büyük ilgi gören söyleşide başarısının sırrını anlattı ve oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

GENÇLERE TAVSİYELER
İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 2 saat süren söyleşide oyunculuk kariyerinde başarı basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı. Söyleşinin soru-cevap bölümünde ünlü oyuncuya en çok “Ayla” filmiyle ilgili sorular yöneltildi. Filmde Kore Savaşı’nda, savaş meydanında bulduğu küçük kızı sahiplenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni canlandıran başarılı yıldız, hem çekimler boyunca yaşananları hem de Oscar’a aday gösterilme sürecini anlattı. Hacıoğlu, oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulundu.
“TEKRAR GELİN”
Söyleşi sonunda İsmail Hacıoğlu’na üniversite yönetimi tarafından Gaziantep’e özgü hediyeler verildi. Ünlü oyuncu, “Güzel bir gün oldu. Nazik davetiniz için teşekkürler” diyerek teşekkür etti. Öğrenciler de Hacıoğlu’nu “İyi ki geldiniz, sizi çok seviyoruz, tekrar gelmeniz dileğiyle” temennileriyle uğurladı. Etkinlik sonrasında öğrenciler, İsmail Hacıoğlu’yla birlikte fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

 

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