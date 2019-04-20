İsmail Hacıoğlu Gaziantep’te gençlerle buluştu
İsmail Hacıoğlu, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. “Ayla” filmindeki performansıyla ses getiren ünlü oyuncu, büyük ilgi gören söyleşide başarısının sırrını anlattı ve oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.
GENÇLERE TAVSİYELER
İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 2 saat süren söyleşide oyunculuk kariyerinde başarı basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı. Söyleşinin soru-cevap bölümünde ünlü oyuncuya en çok “Ayla” filmiyle ilgili sorular yöneltildi. Filmde Kore Savaşı’nda, savaş meydanında bulduğu küçük kızı sahiplenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni canlandıran başarılı yıldız, hem çekimler boyunca yaşananları hem de Oscar’a aday gösterilme sürecini anlattı. Hacıoğlu, oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulundu.
“TEKRAR GELİN”
Söyleşi sonunda İsmail Hacıoğlu’na üniversite yönetimi tarafından Gaziantep’e özgü hediyeler verildi. Ünlü oyuncu, “Güzel bir gün oldu. Nazik davetiniz için teşekkürler” diyerek teşekkür etti. Öğrenciler de Hacıoğlu’nu “İyi ki geldiniz, sizi çok seviyoruz, tekrar gelmeniz dileğiyle” temennileriyle uğurladı. Etkinlik sonrasında öğrenciler, İsmail Hacıoğlu’yla birlikte fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle