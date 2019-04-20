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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.04.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

İşitme engelli eğitimine dikkat çekti

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İşitme engelli eğitimine dikkat çekti

Kızım dizisinde işitme engelli çocukların ve ailelerinin erken dönem ve okul öncesi dönemde yeterli eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş olan Çocuk Eğitim Derneği’nin (ÇED) amacı ve önemi vurgulandı.

Dizide 6 yaş ve sonrasında, çocukların cihazlandıktan sonra erken dönemde eğitim almalarıyla birlikte diğer işitme engeli olmayan yaşıtları ve yetişkinlerle rahatlıkla iletişim kurdukları konusu işlendi.
TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ‘Kızım’’ dizisi dün akşam yayınlanan bölümünde ÇED (Çocuk Eğitim Derneği) binasında çekilen etüd sahnesiyle, konunun önemine dikkat çekti. Çekimler sırasında oyuncular ve çocuklar arasında keyifli anlar yaşandı. Başarılı kadrosu, naif hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız ‘a, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen eşlik ediyor.

 

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