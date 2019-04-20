İşitme engelli eğitimine dikkat çekti
Kızım dizisinde işitme engelli çocukların ve ailelerinin erken dönem ve okul öncesi dönemde yeterli eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş olan Çocuk Eğitim Derneği’nin (ÇED) amacı ve önemi vurgulandı.
Dizide 6 yaş ve sonrasında, çocukların cihazlandıktan sonra erken dönemde eğitim almalarıyla birlikte diğer işitme engeli olmayan yaşıtları ve yetişkinlerle rahatlıkla iletişim kurdukları konusu işlendi.
TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ‘Kızım’’ dizisi dün akşam yayınlanan bölümünde ÇED (Çocuk Eğitim Derneği) binasında çekilen etüd sahnesiyle, konunun önemine dikkat çekti. Çekimler sırasında oyuncular ve çocuklar arasında keyifli anlar yaşandı. Başarılı kadrosu, naif hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız ‘a, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen eşlik ediyor.
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