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Televizyon
20.12.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

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Işıl Yücesoy'dan ayrılık açıklaması

Işıl Yücesoy, rol aldığı 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ayrıldı.

Usta oyuncu ayrılığı, Instagram sayfasında duyurdu:

"Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya'ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim"

Işıl Yücesoydan ayrılık açıklaması

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