İrem Helvacıoğlu’na 'O Ses' şoku!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahne aldı. Programın reklamlarında yer alan Helvacıoğlu'nun bulunduğu bölüm dizinin yapımcısı tarafından uygun bulunmadığı için kaldırıldı.
ATV ekranının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahneye çıkarak şarkı söyledi. Programın reklamlarında yer alan güzel oyuncunun dizinin yapımcısı tarafından alınan kararla sahneleri yayından kaldırıldı.
Oyuncu böyle duyurdu:
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