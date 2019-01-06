İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'den gönderilecek mi? Osman Sınav konuştu
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu ile dizinin yapımcısı Osman Sınav arasındaki gerginliği yazdı:
“Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yılbaşı gecesi TV8’in “O Ses Türkiye” yarışmasına katılıp şarkı söylemiş.
Ama kimse izleyemedi çünkü dizinin yapımcısı Osman Sınav, hem TV8’e hem de Helvacıoğlu’na ihtarname çekip o bölümün yayınlanmamasını istemiş.
Ali Eyüboğlu geçen gün bunu yazınca Osman Sınav’a telefon açıp, “Yüzde yüz haklısın abi” dedim...
Neden mi?
Bir kanal kendi ekranında oynayan bir oyuncunun yılbaşı gecesi başka bir kanalın silahı haline dönüşmesini istemeyebilir...
Bir yapımcı hikayenin sihrini bozacağı gerekçesiyle oyuncunun ekrana çıkıp şarkı söylemesini istemeyebilir...
Tüm bunların üzerine İrem’in bir de kimseden izin almadan TV8’e çıkması eklenince olayın kabul edilir yanı kalmıyor.
Belki İrem hem kanala gidip rica etse, hem Osman Abi’yle doğru yol izlese çözebilme ihtimali olan bir işi bunları yapmayarak çıkmaza sürüklemiş...
“İrem’i gönderecek misin diziden” diye sordum Osman Sınav’a...
“Hayır, o diziden yüzlerce insan ekmek yiyor, böyle bir yanlış hareket nedeniyle herkesin ekmeğiyle oynayamam” dedi.
Dizinin hayranlarına duyurmuş olayım, Nefes karakteri yola devam ediyor...
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