İrem Helvacıoğlu kimdir?
İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan İrem Helvacıoğlu, çok genç yaşta istemediği bir adamla evlendirilen genç bir kadını canlandırıyor. Peki İrem Helvacıoğlu kimdir?
İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Ankara’lı olan oyuncu, uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.
İrem Helvacıoğlu, oyunculuğa ve tiyatroya olan ilgisi sayesinde Türkiye’ye dönüşünün ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde konservatuvar bölümünde eğitim gördü. Eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman ve Seda Bakan gibi isimlerin başrollerini paylaştığı 2010 yapımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle attı. İlk olarak küçük bir rolle dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı. Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıktı. İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde küçük yaşlarda evlendirilen ve hayatı acılarla geçen Nefes karakterine hayat veriyor.
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