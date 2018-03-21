İrem Gül Terlemez kimdir? Popstar İrem kaç yaşında ve nereli?
Popstar 2018 yarışmacılarından İrem Gül Terlemez, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İrem Gül Terlemez'in kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden Popstar izleyicileri, İrem Gül'ün özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki İrem Gül Terlemez kimdir? Popstar İrem Gül nereli ve kaç yaşında?
Ekran klasikleri arasına giren Popstar 2018'de, yarışan İrem Gül Terlemez son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. İrem Gül'ü tanımaya çalışan vatandaşlar, Popstar 2018'in genç ve başarılı yarışmacısı İrem Gül Terlemez hakkında merak ettikleri konuları araştırmaya devam ediyor. İşte ekranların en sevilen programlarından Popstar'ın genç yarışmacısı İrem Gül Terlemez hakkında merak edilenler...
1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Gül Terlemez, İstanbul Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alıyor. 3 kardeş olan İrem, Alternatif Rock Müzik tarzında söylediği şarkılarla adından söz ettiriyor. Popstar yarışmasından kendisini tarz bakımından daha çok Can Bonomo'ya yakın hissettiğini söyleyen İrem Gül Terlemez, yarışmada en çok Bülent Ersoy'dan çekindiğini söylüyor.
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