İntikam filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Martin Campbell'in yönetmen koltuğunda oturduğu İntikam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Dövüş filmlerinin ünlü ismi Jackie Chan’in de başrolde yer aldığı İntikam filmi 24 Eylül 2017 tarihinde vizyona girmişti. Peki, İntikam filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
İntikam filmi bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın İngiliz yetkililerden bombacıların isimlerini istemesi ile başlayan ve intikam alıncaya kadar sürecek olan gerilim dozu yüksek anları konu alıyor. İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle