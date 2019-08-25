İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte İntikam filmi konusu
2017 yılında vizyona giren İntikam filmi, beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'in oturduğu filmde, bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın İngiliz yetkililerden bombacıların isimlerini istemesi ile başlayan serüveni ele alınıyor. Peki, İntikam filminin konusu ne oyuncuları kimler? İşte, filmle ilgili merak edilenler.
Dövüş filmlerinde yer alan Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı İntikam filmi, aksiyon ve gerilim filmi sevenleri ekran başına toplayacak. İşte, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken İntikam filmi hakkında bilgiler.
İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.
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