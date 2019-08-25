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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.08.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte İntikam filmi konusu

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İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte İntikam filmi konusu

2017 yılında vizyona giren İntikam filmi, beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'in oturduğu filmde, bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın İngiliz yetkililerden bombacıların isimlerini istemesi ile başlayan serüveni ele alınıyor. Peki, İntikam filminin konusu ne oyuncuları kimler? İşte, filmle ilgili merak edilenler.

Dövüş filmlerinde yer alan Jackie Chan'in başrolünde yer aldığı İntikam filmi, aksiyon ve gerilim filmi sevenleri ekran başına toplayacak. İşte, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken İntikam filmi hakkında bilgiler.

İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

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