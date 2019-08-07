Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor: Ebru Polat kimdir, kaç yaşında?
Ebru Polat, sosyal medya paylaşımları ve ünlü isimlere ilişkin yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hukuk eğitimi almasına rağmen kariyerini müzik alanında sürdüren Ebru Polat’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Ebru Polat kimdir, kaç yaşında, ün kazanması nasıl oldu?
Aslen İzmir olan Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Ebru Polat’ın müzikle tanışması ise okul korosuyla başladı. Eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirse de üniversite lisansını hukuk alanında yaptı.
2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra bir süre avukat olarak görev aldı.
İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya gitti ve sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı.
Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"’i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.
2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.
2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Albümde Serdar Ortaç, Altan Çetin, Onur, Alper Narman, Murat Güneş, Gökhan Tümkaya, Hüseyin Cebişci ve Efe Demiryoğuran gibi isimlerin şarkıları yer aldı. Ebru Polat, 2019 yılında Emrah’ın Haydi Şimdi Gel şarkısını yorumladı.
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