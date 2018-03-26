İnsanlık Suçu’nun Cevher’i, Melike İpek Yalova…
Kanal D’nin, yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Barış Yöş’ün yaptığı yeni dizisi İnsalık Suçu’nun oyuncu kadrosunda Melike İpek Yalova’da yer alıyor.
Güzel oyuncu dizide, annesini erken yaşta kaybetmiş, babası ve ağabeyi ile yaşayan yoksul bir ailenin kızı Cevher karakterine hayat veriyor. Cevher’in en büyük isteği içerisinde bulunduğu hayattan kurtulmak. Ancak zaman zaman umutları azalsa da hiçbir şekilde pes etmeyen, azimli, kararlı, güçlü bir genç kız.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile İnsanlık Suçu, Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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