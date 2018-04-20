İnsanlık Suçu yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne
Cemal, Selim’le kaçan Esra’yı affetmez ve bebeği elinden alarak kız kardeşini cezalandırır. Sürekli olarak Cemal ve ailesiyle ilgilenen Cevher, istemeden de olsa ağabeyi Turhan’ın şimşeklerinin Cemal’e yönelmesine sebep olur. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte İnsanlık Suçu dizisinin yayınlanan son fragmanı
Suna ve Cemal’in her geçen gün daha da yakınlaşması Gökhan’ı kıskançlık krizine sokar. Başlarına gelenlerden ötürü Sami’yi suçlayan Emel, oğlunun eski günlerine dönmemesi için elinden geleni yapmaya ant içer. Gökhan’la evlilik sürecine giren Suna’nın ise daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Müstakbel kayınvalidesi Emel’e Gökhan’ı sevmediğini açık açık söyleyerek onu azat etmelerini ister. Ancak Emel’in elinde, Suna ve Cavidan’ı köşeye sıkıştıracak bir koz vardır. Suna’nın Gökhan’la evlenmekten başka çaresinin kalmadığı anda Cemal devreye girer.
Suna, nişanlısı Gökhan'ı sevse bile son gördükleri karşısında onunla evlenmekten vazgeçmek ister. Bu duruma ne Gökhan, ne de annesi Emel izin vermeyecektir. Gökhan, Suna'nın Cemal ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık krizine girip Suna'nın ayrılık teklifini kabul etmeyecektir. Evliliğin engellenmesi için Suna'nın tek güvendiği isim ise Cemal olur!
Cemal ise, kız kardeşini affetmemektedir. Bebeği ondan koparmaya çalışarak cezalandırmak ister. Esra'nın gözyaşları ve bebeğin masumluğu Cemal'i kararından vazgeçirmeye yetecek mi?
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