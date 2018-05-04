İnsanlık Suçu 6. bölüm fragmanında yeni karakter dikkat çekti
İnsanlık Suçu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, kadroya dahil olan yeni karakter merak uyandırdı. Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, İnsanlık Suçu 6. bölümünden itibaren Sami Gökdemir’in annesi, Cemal’in babaannesi Kadriye rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte İnsanlık Suçu 6. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelere dair detaylar!
İnsanlık Suçu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan İnsanlık Suçu 6. bölümünde Cemal hakkı olanı almak için Gökdemir ailesinin karşısına çıkıyor! Fakat önce yapması gereken önemli bir seçim vardır. Gökhan ise Cemal'i engellemek için tüm imkanlarını kullanacaktır.
İnsanlık Suçu merak edilen bölümüyle 5 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemal, ilk defa gördüğü babaannesi Kadriye’den baba yadigârı atölyeyi ister. Kadriye bir şart koşar. Eğer annesini silerse, istediğini alacaktır. Cemal, bir seçim yapmak zorundadır. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döner. Cemal günden güne ondan tamamen kopmaktadır. Gökhan ise; hapisten yeni bir çevre edinmiş çıkar. Artık onun adına can yakan gizemli bir yardımcısı vardır.
Suna, evden ayrılıp ayakları üzerinde durma mücadelesi verirken, Cemal’den uzak kalmaya kararlıdır ama tam tersi olur. Suna ne kadar dirense de Cemal’den uzaklaşamaz… Kader ikilinin yollarını yeniden kesiştirir. Ve Cemal’in bu tesadüfe bir itirazı olmayacaktır.
Diğer yandan Esra, Selim’in acısından ne yaptığını bilmez haldedir. Yeni tanıştığı gizemli kadın, Esra’nın hayatını bambaşka bir hale getirecektir.
Malikânede ise, sular durulmuyordur. Sami gerçeği daha fazla saklayamaz ve Cemal’in babası olduğunu annesi Kadriye’ye açıklar. Bu yeni bilgi Gökhan’a hiç istenmeyen bir anda ulaşınca, ortalık karışır.
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