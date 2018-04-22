İnsanlık Suçu 5. bölüm fragmanında Gökhan şoku!
İnsanlık Suçu 5. bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük bir şoka neden oldu. Kanal D ekranlarının yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerini ekran başına kilitleyen yapımı İnsanlık Suçu, son bölümün ardından 5. bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Gökhan'ın hapis cezası almasının ardından çileden çıkan Emel, Cemal ve Sami'ye yüklenmeye başlayacaktır. İşte, İnsanlık Suçu 5. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
İnsanlık Suçu, yayınlanan son bölümün ardından 5. bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Her bölümünde yeni heyecanın yaşandığı İnsanlık Suçu dizisinde, yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanının gündem maddesi ise Emel'in yapacakları olacak. İşte, merakla araştırılan Oğlunu parmaklıklar ardında bulan Emel'in planlar kurmaya başladığı 5. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Gözaltına alınan Gökhan öfkeden deliye dönüyor! Emel ise Cemal’in gerçek babasının Sami olduğunu öğreniyor!
İnsanlık Suçu yeni bölüm fragmanında Gökhan’ın hapse girmesi aileye büyük bir şok yaşatıyor. Neslihan’la olan ilişkisi ortaya çıktıktan sonra başı daha çok ağrımaya başlayan Gökhan, Suna’yı kaybetmek üzeredir ve bu durum onu beklenmedik bir olayın içine sürükler. Oğlunu parmaklıklar ardında bulan Emel ise çileden çıkar ve tüm oklarını Cemal ile Sami’ye çevirir.
Peki Sami oğlunu kurtarabilecek mi?
Öte yandan ağabeyi tarafından büyük bir baskı gören Cevher, Cemal’den yardım ister…
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İnsanlık Suçu yayınlanan son bölümde Gökhan ve Suna cephesinde ipler iyice geriliyor. Gökhan'la evlenmek istemeyen Suna, ondan ayrılmak için her yolu dener. Bu durumu önce annesine sonra da Emel'e söyler. Suna'nın bu kararına başta Cavidan karşı çıkar ve onu bu kararından döndürmeye çalışır.
Gökhan ise son zamanlarda Suna ve Cemal arasındaki yakınlıktan dolayı kıskançlık krizlerine girmeye başlar. Suna'yı her fırsatta sıkıştırır ve bu yakınlığa son vermesini ister. Gökhan’la evlilik sürecine giren Suna’nın ise daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Artık Gökhan'la evlenmek istemediğini bir kez daha anlar. Suna, müstakbel kayınvalidesi Emel’e Gökhan’ı sevmediğini açık açık söyleyerek onu azat etmelerini ister. Ancak Emel’in elinde, Suna ve Cavidan’ı köşeye sıkıştıracak bir koz vardır. Suna’nın Gökhan’la evlenmekten başka çaresinin kalmadığı anda Cemal devreye girer.
Öte yandan kardeşi Esra ve Selim arasında olanları hazmedemeyen Cemal'in büyük bir sınavı daha vardır. Tam bu durumu kabullenmeye çalışırken Esra'nın tekrar evden kaçması Cemal'i çileden çıkarır. Cemal artık Selim ve Esra'yı cezalandırmak ister. Bunun için de Esra'nın bebeğini elinden alır. Esra ve Selim şimdi ne yapacaktır?
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