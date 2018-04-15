İnsanlık Suçu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal, Suna'nın evlenmesini engelleyebilecek mi?

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi 21 Nisan Cumartesi günü 4. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, gelecek hafta yayınlanacak olan 4. bölüme ait fragman izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Cemal'in Suna ve Gökhan evliliğine dair söylediği sözler ve Kardeşini cezalandırması oldu. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 4. bölüm 1. fragmanı ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...

İNSANLIK SUÇU 4. BÖLÜM FRAGMANI

Cumartesi akşamlarının en iddialı dizisi İnsanlık Suçu yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 21 Nisan Cumartesi tarihinde yayınlanacak 4 bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. İşte, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan İnsanlık Suçu'nun 4. bölüm fragmanı...

Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 4. yeni bölümünde; Suna, nişanlısı Gökhan'ı sevse bile son gördükleri karşısında onunla evlenmekten vazgeçmek ister. Bu duruma ne Gökhan, ne de annesi Emel izin vermeyecektir. Gökhan, Suna'nın Cemal ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık krizine girip Suna'nın ayrılık teklifini kabul etmeyecektir. Evliliğin engellenmesi için Suna'nın tek güvendiği isim ise Cemal olur. Öte yandan, Cemal ise, kız kardeşini affetmemektedir. Bebeği ondan koparmaya çalışarak cezalandırmak ister. Esra'nın gözyaşları ve bebeğin masumluğu Cemal'i kararından vazgeçirmeye yetecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnsanlık Suçu’nun 13 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 3. son bölümünde, beklenmedik bir hamle ile Selim'den kurtulan Cemal, hastaneye gittiğinde Esra’nın bir bebeği olduğunu öğrenir ve deliye döner! Peki bebeğin babasının Selim olduğu ortaya çıkacak mı? İnsanlık Suçu 14 Nisan cumartesi yayınlanan son bölümde, Selim'in tehditlerine karşılık zekice bir hamle ile ondan kurtulan Cemal, tam buna sevinecekken aldığı haberle deliye döner.

Kardeşi Esra'nın yanına hastaneye giden Cemal, burada Esra'nın bir bebeği olduğunu öğrenir. Bunu öğrenmesiyle çıldırır. Esra ise korkusundan, bebeğin babasının Selim olduğunu söyleyemez. Tam da Selim'den kurtulan Cemal, bu haberle birlikte şimdi nasıl bir hamle yapacak? Cemal'in ağır tepkileri karşısında Suna, onu durdurabilecek mi?