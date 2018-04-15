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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
15.04.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

İnsanlık Suçu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal, Suna'nın evlenmesini engelleyebilecek mi?

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İnsanlık Suçu 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal, Suna'nın evlenmesini engelleyebilecek mi?

Kanal D'nin iddialı dizisi İnsanlık Suçu'nun ekranlara gelen son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak olan 4. yeni bölüm fragmanı vakit kaybetmeden izleyicilerle paylaşıldı. İnsanlık Suçu'nun yeni bölümüne dair birçok önemli ipucu veren fragmanda Cemal, onaylamadığı bir evlilik yapan kız kardeşini bebeğinden ayırarak cezalandırmak istiyor. Fragmanda en çok dikkat çeken sahne ise Cemal'in "Benim adım Cemal ise, seni Gökhan'la evlendirmeyeceğim" sözlerini söylediği sahne oldu. Peki, İnsanlık Suçu'nun 4. yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi 21 Nisan Cumartesi günü 4. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, gelecek hafta yayınlanacak olan 4. bölüme ait fragman izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Cemal'in Suna ve Gökhan evliliğine dair söylediği sözler ve Kardeşini cezalandırması oldu. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 4. bölüm 1. fragmanı ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...

İNSANLIK SUÇU 4. BÖLÜM FRAGMANI

Cumartesi akşamlarının en iddialı dizisi İnsanlık Suçu yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 21 Nisan Cumartesi tarihinde yayınlanacak 4 bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. İşte, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan İnsanlık Suçu'nun 4. bölüm fragmanı...

Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 4. yeni bölümünde; Suna, nişanlısı Gökhan'ı sevse bile son gördükleri karşısında onunla evlenmekten vazgeçmek ister. Bu duruma ne Gökhan, ne de annesi Emel izin vermeyecektir. Gökhan, Suna'nın Cemal ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık krizine girip Suna'nın ayrılık teklifini kabul etmeyecektir. Evliliğin engellenmesi için Suna'nın tek güvendiği isim ise Cemal olur. Öte yandan, Cemal ise, kız kardeşini affetmemektedir. Bebeği ondan koparmaya çalışarak cezalandırmak ister. Esra'nın gözyaşları ve bebeğin masumluğu Cemal'i kararından vazgeçirmeye yetecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnsanlık Suçu’nun 13 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 3. son bölümünde, beklenmedik bir hamle ile Selim'den kurtulan Cemal, hastaneye gittiğinde Esra’nın bir bebeği olduğunu öğrenir ve deliye döner! Peki bebeğin babasının Selim olduğu ortaya çıkacak mı? İnsanlık Suçu 14 Nisan cumartesi yayınlanan son bölümde, Selim'in tehditlerine karşılık zekice bir hamle ile ondan kurtulan Cemal, tam buna sevinecekken aldığı haberle deliye döner.

Kardeşi Esra'nın yanına hastaneye giden Cemal, burada Esra'nın bir bebeği olduğunu öğrenir. Bunu öğrenmesiyle çıldırır. Esra ise korkusundan, bebeğin babasının Selim olduğunu söyleyemez. Tam da Selim'den kurtulan Cemal, bu haberle birlikte şimdi nasıl bir hamle yapacak? Cemal'in ağır tepkileri karşısında Suna, onu durdurabilecek mi?

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