İnsanlık Suçu 3. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! Cemal, amcası ve annesinin geçmişini öğrenecek mi?
Kanal D'nin iddialı dizisi İnsanlık Suçu'nun merakla beklenen 3. bölümüne ait 2. fragmanı yayınlandı. 2. bölümün bitmesinin ardından 3. bölüm 1. fragmanını izleyicilerle paylaşın dizi, yayın tarihine kısa bir süre kala 3. bölüm 2. fragmanını da yayınladı. İnsanlık Suçu'nun yeni bölümüne dair birçok önemli ipucu veren fragmanda, Cemal'in onaylamadığı ilişkiden doğan yeğeni, bir başına kalmıştır. Annesi sahip çıkmalarını söylese de; Cemal, kendi içinde karmaşa yaşamaktadır. Peki, İnsanlık Suçu'nun yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda başka neler var?
Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi 14 Nisan Cumartesi günü 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala 3. bölüme ait 2 fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda en dikkat çeken olay ise, Cemal'in kardeşinin ortaya çıkması ve bir bebeği olduğunu öğrenmesi oldu. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 3. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...
İNSANLIK SUÇU 3. BÖLÜM FRAGMANLARI
Cumartesi akşamlarının en iddialı dizisi İnsanlık Suçu yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin iddialı dizisinin 14 Nisan Pazartesi tarihinde yayınlanacak 3 bölümüne dair 2 fragman izleyicilere sunuldu. İşte, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanları...
Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 3. yeni bölümünde bu hafta; Cemal en yakın arkadaşı Selim tarafından ihanete mi uğruyor! Selim'in planı ne? Sami, Hülya'yı ziyarete gidiyor. Bu ziyareti öğrenen Emel ise deliye dönüyor ve Sami'yi kendisini boşamakla tehdit ediyor. Esra'nın geri döndüğünü öğrenen Cemal, annesinin söyledikleri karşısında şaşkına dönüyor ve kardeşi ile yüzleşiyor!
Öte yandan, Cemal'in onaylamadığı ilişkiden doğan yeğeni, bir başına kalmıştır. Annesi sahip çıkmalarını söylese de; Cemal, kendi içinde karmaşa yaşamaktadır. Sami, yeğeninin yaşadığı mahalleye gider ve geçmişin izleri gün yüzüne çıkar. Cemal'in annesi büyük sırrı saklamaları gerektiğini belirtir fakat bu büyük sır bir gün açığa kavuşacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İnsanlık Suçu 7 Nisan cumartesi yayınlanan son bölümde, gözaltına alınan Cemal, sorgu boyunca metanetini korumaya çalışsa da sorguda komiserin, en yakın arkadaşı Selim ile ilgili söyledikleri kafasını karıştırır. Cemal, tam olarak suçsuzluğunu ispat edemez. Ancak delil yetersizliğinden serbest kalır. Tam işleri yoluna koyduğunu düşünürken amcasının artık onunla görüşmek istemediğini öğrenir. Gökdemir Malikânesi’ne gelen Cemal amcasından bir şans daha isterken, aldatılmanın acısını çeken Suna, Sami ve Emel’in önünde Gökhan’la hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır.
İnsanlık Suçu, heyecan dolu yeni bölümüyle 14 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarında olacak...
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