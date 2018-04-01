İnsanlık Suçu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal intikam için harekete geçiyor
Kanal D'nin yeni başlayan dizisi İnsanlık Suçu'nun 1. bölümü ekranlara geldi. Daha ilk bölümden ne kadar kaliteli bir proje olacağının sinyallerini veren İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanı, 1. bölümün bitmesinin hemen ardından izleyicilerle paylaşıldı. Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in ve onun çevresindekilerin hayatını anlatan dizinin 2. bölüm fragmanında, Cemal, acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Peki, fragmanda başka neler var? İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölümünde başka neler olacak?
31 Mart Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan İnsanlık Suçu, 1. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından seyircileri fazla bekletmeden 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanı izlemek isteyen seyirciler de fragmanı nasıl izleyeceği konusunda araştırma yapıyor. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanı, yeni bölümde olacaklara dair kısaca bilgi ve 1. bölümde yaşananlar hakkında detaylar...
İNSANLIK SUÇU 2. BÖLÜM FRAGMANI
Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan dizinin gelecek hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde; Cemal, acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Gökdemir Ailesi'ne yaptığı baskın sonrası herkesi karşısına alan Cemal'in yeni planı ne olacak? Gökdemir Ailesi, bir anda karşılarına çıkan Cemal'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Sami ile Cemal'in birlikte hareket etmeleri nasıl sonuçlanacak?
İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin 1. bölümünde, Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.
Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mâhkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.
İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN GENEL KONUSU
Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar.
Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.
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