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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.04.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

İnsanlık Suçu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal intikam için harekete geçiyor

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İnsanlık Suçu 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal intikam için harekete geçiyor

Kanal D'nin yeni başlayan dizisi İnsanlık Suçu'nun 1. bölümü ekranlara geldi. Daha ilk bölümden ne kadar kaliteli bir proje olacağının sinyallerini veren İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanı, 1. bölümün bitmesinin hemen ardından izleyicilerle paylaşıldı. Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in ve onun çevresindekilerin hayatını anlatan dizinin 2. bölüm fragmanında, Cemal, acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Peki, fragmanda başka neler var? İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölümünde başka neler olacak?

31 Mart Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan İnsanlık Suçu, 1. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından seyircileri fazla bekletmeden 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanı izlemek isteyen seyirciler de fragmanı nasıl izleyeceği konusunda araştırma yapıyor. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanı, yeni bölümde olacaklara dair kısaca bilgi ve 1. bölümde yaşananlar hakkında detaylar...

İNSANLIK SUÇU 2. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan dizinin gelecek hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde; Cemal, acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Gökdemir Ailesi'ne yaptığı baskın sonrası herkesi karşısına alan Cemal'in yeni planı ne olacak? Gökdemir Ailesi, bir anda karşılarına çıkan Cemal'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Sami ile Cemal'in birlikte hareket etmeleri nasıl sonuçlanacak?

İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin 1. bölümünde, Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.

Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mâhkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.

İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN GENEL KONUSU

Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar.

İnsanlık Suçu 2. bölüm fragmanı yayınlandı Cemal intikam için harekete geçiyor

Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.

İnsanlık Suçu dizisinin oyuncuları kimlerdir İşte İnsanlık Suçu dizisi oyuncu kadrosu ve genel hikayesi
İnsanlık Suçu dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte İnsanlık Suçu dizisi oyuncu kadrosu ve genel hikayesi
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