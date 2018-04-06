İnsanlık Suçu 2. bölüm 2 fragmanında Cemal ve Gökdemir Ailesi karşı karşıya geliyor!

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisi 7 Nisan Cumartesi günü 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yeni bölüme ait 2 fragman da yayınlandı. Yayınlanan fragmanlarda en dikkat çeken olay ise, Cemal'in babasına ait olan hakkı Gökdemirler'den istemesi oldu. İşte, ekranların yeni fenomen dizisi İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde olacaklara dair kısa bir özet...

İNSANLIK SUÇU 2. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ne kadar kaliteli bir proje olacağının sinyallerini veren İnsanlık Suçu'nun 2. bölüm fragmanları 1. bölümün hemen ardından izleyicilerle paylaşıldı. İşte, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceralarını anlatan dizinin 2. bölüm fragmanları...

Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölümünde bu hafta; Gözaltına alınan Cemal, sorgu boyunca metanetini korumaya çalışsa da sorguda komiserin, en yakın arkadaşı Selim ile ilgili söyledikleri kafasını karıştırır. Cemal, tam olarak suçsuzluğunu ispat edemez. Ancak delil yetersizliğinden serbest kalır. Tam işleri yoluna koyduğunu düşünürken amcasının artık onunla görüşmek istemediğini öğrenir.

Bu sırada Adana’da da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanır. Cemal’in kardeşi Esra annesinin evine geri döner. Ancak bu dönüş yeni sıkıntıların başlangıcı olacaktır. Diğer tarafta Suna, Gökhan’ın ihanetiyle yüzleşmeye karar verir. Bu durum Suna ile ilgili hiç bilinmeyen sırları da gün yüzüne çıkaracaktır. Gökdemir Malikânesi’ne gelen Cemal, amcasından bir şans daha isterken, aldatılmanın acısını çeken Suna, Sami ve Emel’in önünde Gökhan’la hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır. Aniden gelişecek olaylar başta Cemal ve Suna olmak üzere herkesin hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Öte yandan Cemal, Gökdemir Ailesi ile karşı karşıya geliyor! Acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Gökdemir Ailesi'ne yaptığı baskın sonrası herkesi karşısına alan Cemal'in yeni planı ne olacak? Gökdemir Ailesi, bir anda karşılarına çıkan Cemal'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Sami ile Cemal'in birlikte hareket etmeleri nasıl sonuçlanacak?

İnsanlık Suçu, heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Nisan Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!