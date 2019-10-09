İnci Ertuğrul kimdir, evli mi?
İnci Ertuğrul, televizyon projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Meslek hayatında 29 yılı geride bırakan İnci Ertuğrul, açıklamaları ve yorumlarıyla merak uyandırıyor. Peki, İnci Ertuğrul kimdir, evli mi?
1970'li yıllarda dünyaya gelen İnci Ertuğrul, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
İşletme mezunu olan İnci Ertuğrul, PTT’nin sınavına girdi ancak atama yapılırken TRT’ye geçti. Bir dönem radyo programcılığı yapan İnci Ertuğrul, ‘Sizin Sesiniz’ isimli programla geniş bir kitleye ulaştı.
2017 yılında aktif olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kaybolan Çiçekler isimli çocuk bulma programını sunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Güzel Konuşma Eğitmeni ve Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
20’li yaşlarda başladığı mesleğinde 29 yılı geride bırakan İnci Ertuğrul, bir süredir Gerçeğin Peşinde programıyla evlere konuk oluyor. İnci Ertuğrul, evli ve bir çocuk annesidir.
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