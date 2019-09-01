İlker Kaleli Tayland'da
İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri için Tayland'a gitti. Cuma gecesi Bangkok’a uçan oyuncu bugün ekibe katılıyor. Oyuncunun dört hafta sürecek çekimleri Bangkok’un ardından adalarda devam edecek.
Dizi Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini anlatıyor. BBC'nin yanısıra Netflix'te de yayınlanarak dünyada geniş bir kitleye ulaşması beklenen ‘The Serpent’in yönetmenliğini ünlü 'House of Cards' dizisini yöneten Tom Shankland yapıyor.
İlker Kaleli, BBC ile şubattan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü 'The Serpent'in çekim takviminin çakışması nedeniyle 'Yabancı' adlı yerli dizi projesinde rol alamayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle