İlker Ayrık sordu: Eşiniz bir hayvan olsa ne olurdu?
Yarışmacılar verdikleri birbirinden ilginç cevaplarla herkesi şaşırttı.
"Yaparsın Aşkım" yarışmasının sevilen sunucusu İlker Ayrık, programa katılan yarışmacılara eşiniz bir hayvan olsaydı ne olurdu diye sorunca ortalık karıştı.
Erkek yarışmacılar eşlerini hiç susmayan cırcır böceği ya da kuğu ya benzetirken Kadın yarışmacılar verdikleri ilginç yanıtllarla herkesi şaşırttı. Aslan diye aldık kedi çıktı derken, başka bir kadın yarışmacı da kaşının hava kalkmasına göre kedi de olur kocam kaplan da derken kocasını camışa benzeten yarışmacı ise kahkaha tufanının yaşanmasına neden oldu.
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