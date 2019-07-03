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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

İlker Ayrık kimdir ve kaç yaşındadır?

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İlker Ayrık kimdir ve kaç yaşındadır?

Yer aldığı televizyon programlarındaki sunumuyla beğenilen ve sinama filmlerindeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken İlker Ayrık, internet kullanıcılarının en fazla araştırdığı isimlerden biri olmaya devam ediyor. Eğlenceli ve esprili tavrıyla izleyenleri güldürmeyi başaran ünlü sunucunun hayatı, özellikle magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, İlker Ayrık kimdir ve kaç yaşındadır?

"Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programıyla büyük çıkış yakalayan başarılı sunucu İlker Ayrık'ın hayatı, son zamanlarda gündemde yer alan haberlerin ardından merak edilmeye başlandı. İlker Ayrık'ın kariyerini ve özel hayatını merak eden vatandaşlar, İlker Ayrık hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisiyle ilgili merak edilen bazı bilgiler.

İLKER AYRIK'IN HAYATI

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.

1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul'a giden İlker Ayrık, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bir süre eğitim aldıktan sonra Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Birçok ünlü ismi yetiştiren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim hayatına devam eden Ayrık, burada aldığı eğitimden sonrası, 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte "Pervasız Tiyatro" adlı bir tiyatro kurmuştur. Bir dönem Kent Oyuncuları'na da katılan Ayrık, burada 2007-2009 sezonunda "Cimri" adlı oyunu sergilemiştir.

Tiyatroculuğun yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklam çalışması yapan İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin 4 filminde de "Servet" rolünde karşımıza çıkmış, 2015 yılında "Yapışık Kardeşler" 2017'de ise "Yanlış Anlama" filmi ile sinema kariyerine devam etmiştir.

Sinemanın yanında dizilerde de rol alan İlker Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Geniş Aile'de "Mürsel" karakterini canlandırmıştır. İlker Ayrık bu dizi projesinde, Rasim Öztekin, Halit Akçatepe, Ufuk Özkan, Fırat Tanış ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan bir dönem dizisi olan Seksenler'de "Çağatay" karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında “Ben Bilmem Eşim Bilir” ve “Çarkıfelek” yarışmalarını sunan ünlü isim "Yaparsın Aşkım" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Dokuz yıldır Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

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