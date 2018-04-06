İlker Ayrık kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Bir dönem yayınlanan "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programını sunmasıyla adını duyuran İlker Ayrık'ın kim olduğu son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. İlker Ayrık'ın kariyerini ve özel hayatını merak eden vatandaşlar, İlker Ayrık hakkında internette araştırma yaparak, ünlü sunucuya dair bilgi edinmek istiyor. İşte, Geniş Aile dizisindeki "Mürsel" karakteri ile kendini milyonlara sevdiren ve ardından sunduğu eğlenceli yarışma programı ile adından söz ettirmeye devam eden İlker Ayrık hakkında merak edilen her şey...

İLKER AYRIK KİMDİR?

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.

1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul'a giden İlker Ayrık, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bir süre eğitim aldıktan sonra Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Birçok ünlü ismi yetiştiren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim hayatına devam eden Ayrık, burada aldığı eğitimden sonrası, 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte "Pervasız Tiyatro" adlı bir tiyatro kurmuştur. Bir dönem Kent Oyuncuları'na da katılan Ayrık, burada 2007-2009 sezonunda "Cimri" adlı oyunu sergilemiştir.

Tiyatroculuğun yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklam çalışması yapan İlker Ayrık, Çakallarla Dans serisinin 4 filminde de "Servet" rolünde karşımıza çıkmış, 2015 yılında "Yapışık Kardeşler" 2017'de ise "Yanlış Anlama" filmi ile sinema kariyerine devam etmiştir.

Sinemanın yanında dizilerde de rol alan İlker Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Geniş Aile'de "Mürsel" karakterini canlandırmıştır. İlker Ayrık bu dizi projesinde, Rasim Öztekin, Halit Akçatepe, Ufuk Özkan, Fırat Tanış ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan bir dönem dizisi olan Seksenler'de "Çağatay" karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında “Ben Bilmem Eşim Bilir” ve “Çarkıfelek” yarışmalarını sunan ünlü isim şimdilerde ise, "Yaparsın Aşkım" adlı programın sunuculuğunu üstlenmektedir. Dokuz yıldır Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.