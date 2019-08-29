İlk tanıtım nefesleri kesti!
Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul’un yeni sezon tanıtımı Kanal D’de yayınlandı.
Dizinin hayranlarının merakla beklediği tanıtım, büyük heyecan yarattı. Zalim İstanbul, Karaçay Köşkü’nde geçen tanıtım filmiyle yeni sezonda da iddialı olduğunun sinyallerini verdi.
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Eylül ayında 10’uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Usta oyuncuların yanı sıra genç ve başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran, her bölümünde nefes kesen olaylara sahne olan Zalim İstanbul’da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor.
Zalim İstanbul yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D’de!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle