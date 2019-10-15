İlk tanıtım geldi - Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Babil dizisinin tanıtımı diziseverlerle buluştu. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Halit Ergenç’in de başrolleri arasında yer alacağı Babil dizisi dijital platform üzerinden yayınlanacak. Peki, Babil dizisinin oyuncu kadrosunda başka kimler var? Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Ay yapım imzalı Babil dizisi ilk tanıtımı sosyal medyada da hızla yayıldı. Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu paylaştığı Babil dizisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de kanal bilgisi oldu. Peki, Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Ay Yapım imzalı dijital seri beIN Connect’te yayımlanacak olan Babil dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor.
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