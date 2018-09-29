İlk bölüm pazar günü ekranda
KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı”, 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği dizi etkileyici hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun hayat hikâyesinden uyarlanan dizinin başrol oyuncuları Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu, “Dizideki karakterinize ne söylemek isteseniz” sorusunu yanıtladı.
Sanem Çelik, canlandırdığı Figen için şunları söyledi:
“Figen’e bir şey söylemek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ama onun hayatını layığıyla tekrar yansıtabilmek, hislerine ortak olabilmek, örnek teşkil eden bu hayatları hep beraber anlayabilmek için bana düşen görevin kalbimi kullanmak olduğunu biliyorum.”
Cihan karakterine hayat veren Miray Daner, “Yaşam enerjini, hayata bakışını, içindeki bu güçlü ve mutlu kızı hiç kaybetme. Yaşamın boyuncu umutlarınla çevrendekilerin umutlarını yeşertmekten hiç vazgeçme” diye konuştu.
Cihan’ın babası Muzaffer’i canlandıran Tolga Tekin, “Bak Muzo, asla iyi niyetini, fedakârlığını, yufka yürekliliğini, neşeni ve en önemlisi umudunu kaybetme. Çünkü bunlar canından çok sevdiğin ailenle gelecekte başına gelebilecek her türlü zorluğu, acıyı yenebilmek adına en önemli silahların olacak. Asla bunu yitirip karanlıkta bırakma kendini ve aileni.”
Cihan’ın erkek arkadaşını oynayan Mert Yazıcıoğlu ise “Dizide canlandırdığım Mahir’e şunu söylemek isterdim.’Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yarın ölecekmiş gibi yaşa!’ O, ne demek istediğimi anlayacaktır” şeklinde cevap verdi.
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