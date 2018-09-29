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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
29.09.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

İlk bölüm pazar günü ekranda

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İlk bölüm pazar günü ekranda

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Bir Litre Gözyaşı”, 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği dizi etkileyici hikâyesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun hayat hikâyesinden uyarlanan dizinin başrol oyuncuları Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu, “Dizideki karakterinize ne söylemek isteseniz” sorusunu yanıtladı.

Sanem Çelik, canlandırdığı Figen için şunları söyledi:

“Figen’e bir şey söylemek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ama onun hayatını layığıyla tekrar yansıtabilmek, hislerine ortak olabilmek, örnek teşkil eden bu hayatları hep beraber anlayabilmek için bana düşen görevin kalbimi kullanmak olduğunu biliyorum.”

Cihan karakterine hayat veren Miray Daner, “Yaşam enerjini, hayata bakışını, içindeki bu güçlü ve mutlu kızı hiç kaybetme. Yaşamın boyuncu umutlarınla çevrendekilerin umutlarını yeşertmekten hiç vazgeçme” diye konuştu.

Cihan’ın babası Muzaffer’i canlandıran Tolga Tekin, “Bak Muzo, asla iyi niyetini, fedakârlığını, yufka yürekliliğini, neşeni ve en önemlisi umudunu kaybetme. Çünkü bunlar canından çok sevdiğin ailenle gelecekte başına gelebilecek her türlü zorluğu, acıyı yenebilmek adına en önemli silahların olacak. Asla bunu yitirip karanlıkta bırakma kendini ve aileni.”

Cihan’ın erkek arkadaşını oynayan Mert Yazıcıoğlu ise “Dizide canlandırdığım Mahir’e şunu söylemek isterdim.’Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yarın ölecekmiş gibi yaşa!’ O, ne demek istediğimi anlayacaktır” şeklinde cevap verdi.

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