İlk başrol
“Gülperi” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, ilk kez başrol olarak izleyici karşısına çıkacak.
Genç oyuncu, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Aşk Ağlatır” adlı yeni dizide Deniz Can Aktaş’la kamera karşısına geçecek. “Love That Makes You Cry” adlı diziden uyarlanan yapım; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Yelda Erdoğan, Türkçe’ye uyarlıyor.
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