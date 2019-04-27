İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında?
İlayda Alişan dizi projeleri ve oyunculuk performansıyla gündeme geliyor. Genç yaşta oyunculuk kariyerine başlayan İlayda Alişan, Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırdı. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında?
Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerin kadrosunda yer alan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.
İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi.
AKŞIN KARAKTERİ
Kahraman ve Nedret’in lise çağındaki kızları. Güzelliğinin ardından saf ve naif bir ruha, melek gibi iyi bir kalbe sahip. Mahallenin bıçkın delikanlılarından Celasun’a âşık olan Akşın, babasının ani ölümünü üzerinden atamamıştır.
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